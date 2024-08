Indústria de SP acumula ganho de 3,8% em três meses de avanços seguidos, aponta IBGE

A alta de 1,3% na produção da indústria de São Paulo, em junho ante maio, foi o terceiro resultado positivo consecutivo, período em que acumulou um ganho de 3,8%. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A produção local já tinha registrado expansões de 2,0% em abril e de 0,4% em maio, em comparação ao mês imediatamente anterior, na série que desconta influências sazonais.

Em junho, a indústria paulista deu a segunda maior contribuição para o avanço de 4,1% registrado pela produção industrial brasileira em relação a maio, atrás apenas do impacto positivo da recuperação vista no Rio Grande do Sul (com elevação de 34,9% na produção local) após a paralisação pelas inundações.

Na passagem de maio para junho, a expansão industrial em São Paulo foi impulsionada, principalmente, pelos setores de alimentos, derivados do petróleo, veículos automotores e farmacêuticos.

Com o resultado, a indústria paulista operava em junho em nível 3,6% acima do patamar pré-pandemia de covid-19, em fevereiro de 2020.