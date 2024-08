Eliana lembra quando avisou a Silvio Santos que se afastaria por gravidez: 'À beira da morte'

Na estreia de Eliana no Saia Justa nesta quarta, 7, a apresentadora compartilhou com as apresentadoras Tati Machado, Bela Gil e Rita Batista o momento de mudança que considera mais doloroso em sua vida: as complicações da gestação de Manuela, que hoje está com 6 anos.

Aos três meses de gravidez, Eliana teve um deslocamento de placenta após uma gravação de seu programa no SBT. "No outro dia, tive um sangramento severo e fui para o hospital. À beira da morte mesmo."

Ela lembra que precisou ligar para Silvio Santos para anunciar que ficaria afastada da TV. "Ele perguntou: Quando você volta? E eu falei: Só volto quando minha filha nascer", relembra.

Eliana descreve o aviso que recebeu da médica: "Ou você fica aqui ou pode perder a Manuela e a sua vida." Na época, aos 45 anos, precisou ficou de repouso por cinco meses. Durante o período, usava cadeira de rodas para ir ao banheiro e precisava tomar banho sentada.

A experiência, segundo ela, fez com que ficasse mais forte. "Veio o nascimento da menina e o renascimento da mulher", conta.

Eliana é mãe de Arthur, de 12 anos, e Manuela, que é fruto do relacionamento com o diretor Adriano Ricco.

Durante participação no Fantástico do último domingo, 4, quando entrevistava Maísa, Eliana mandou um recado para o ex-patrão: "A gente vem acompanhando algumas notícias do nosso amado e querido Silvio Santos. Eu gostaria muito, em gratidão a tudo que a gente viveu, que a gente pudesse emanar boas energias a ele nesse momento, e que tudo fique bem", disse.

Internado desde a última quinta-feira, 1º, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, Silvio Santos, de 93 anos, se recupera bem, segundo as filhas Patricia Abravanel e Rebeca Abravanel.