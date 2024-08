Paes aparece com 45,8% e Ramagem com 32,3% das intenções de votos no RJ, mostra pesquisa Atlas

O atual prefeito Eduardo Paes (PSD) segue na liderança na disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro nas eleições deste ano. O candidato à reeleição aparece com 45,8% das intenções de voto, 13,5 pontos porcentuais à frente de Alexandre Ramagem (PL), que possui 32,3%. Os dados, divulgados nesta quinta-feira, 8, são da pesquisa AtlasIntel.

Na terceira posição aparece o deputado Professor Tarcísio Motta (PSOL), com 12,9% das intenções. Carol Sponza (Novo), Marcelo Queiroz (PP) e Rodrigo Amorim (União) surgem na sequência, com 2,6%, 1,4% e 1,2%, respectivamente. O índice de eleitores que respondeu que votaria no candidato do PSTU, Cyro Garcia, chegou a 0,7%. Juliete Pantoja (UP) possui 0,3%, e Henrique Simonard, do PCO, não pontuou.

A margem de erro do levantamento é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos. Carol, portanto, está tecnicamente empatada com Queiroz, Amorim e Garcia dentro da margem. Estes últimos também estão em empate técnico com o nome do PSTU e da UP. O índice de eleitores que não souberam responder foi de 1,2%. Os que declararam voto em branco ou nulo foram 1,5%.

Para a pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira, 8, foram entrevistados 1.600 eleitores da cidade do Rio de Janeiro, por meio de recrutamento digital aleatório, entre os dias dois e sete de agosto. O nível de confiança da margem de erro é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-08188/2024.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também aparecem como importantes elementos da polarização política no Rio de Janeiro. Segundo a Atlas, 72,1% dos que votaram em Lula no 2º turno das eleições de 2022 disseram que vão votar em Eduardo Paes. Entre os que votaram no candidato do PL no pleito anterior, 76,6% afirmaram que querem eleger Alexandre Ramagem.

Também foram analisados dois cenários de um eventual segundo turno para a capital carioca. No primeiro, entre Paes e Ramagem, 57,5% disseram que votariam no atual prefeito, enquanto 36% afirmaram que escolheriam o deputado federal para governar a cidade. 2,6% não sabem em quem votarão, e 3,9% votarão em branco ou anularão o voto. No segundo cenário pesquisado, 47,8% dos eleitores tinham a intenção de votar no candidato do PSD e, 26,4%, no nome do PSOL. Neste caso, o índice de brancos e nulos chega a 21,5%. Não souberam responder somaram 4,3%.

A pesquisa mediu, ainda, a aprovação de líderes dos governos municipal, estadual e federal. A taxa de aprovação do atual prefeito é de 58%, enquanto 37% desaprovam sua gestão. O índice de quem aprova o governador do Estado, Cláudio Castro (PL) é menor: 16%. Os que desaprovaram sua forma de governar são 73%. Já o desempenho do presidente Lula é positivo para 46% dos eleitores, e visto como negativo por 48%.

Os maiores problemas da cidade do Rio de Janeiro, para os 1.600 eleitores da pesquisa, são a criminalidade (85,1%), a saúde (46,8%), a educação (32%), a corrupção (26,7%) e o transporte público (19,7%). Poluição (1,7%), limpeza urbana (2,1%), burocracia e barreiras para negócios (3%) e a má conservação de ruas, calçadas e áreas de lazer (5,4%) são os problemas que, segundo os entrevistados, afetam em menor escala o município carioca atualmente.