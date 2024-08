Calor na Antártida traz mais frio para o Brasil

Esta semana, que começou quente e seca no Brasil, deve ter uma mudança brusca a partir desta quarta-feira, 8. Um aquecimento nas temperaturas na Antártida causa movimentação de ar frio para o Hemisfério Sul.

As temperaturas mais baixas devem ser relatadas na Argentina, no Uruguai e no Sul do Brasil - mas Sudeste e Centro-Oeste também devem ter uma queda significativa nos termômetros, que atingirá até a Região Norte.

As mudanças no clima se devem a um fenômeno raro nas temperaturas do Polo Sul, chamado aquecimento súbito atmosférico. Com isso, explica a meteorologista da MetSul Estael Sias, uma espécie de "cinturão" de ar - o vórtice polar - fica mais fraco, permitindo que o vento frio escape da região mais facilmente e se espalhe.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.