Bolsas da Europa espelham Wall Street e voltam a cair após breve alívio

Por Sergio Caldas

São Paulo, 08/08/2024 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta quinta-feira, após a breve recuperação do pregão anterior, seguindo Wall Street, que também voltou ao vermelho ontem depois de um alívio temporário da recente turbulência.

Por volta das 5h55 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,85%, a 491,76 pontos.

Ontem, as bolsas de Nova York tiveram perdas de 0,60% a 1%, lideradas por ações de tecnologia, depois de se recuperarem brevemente no pregão anterior dos robustos tombos que haviam amargado em meio a preocupações com a saúde econômica dos EUA.

Também na Europa, o subíndice do setor de tecnologia se destacava negativamente, com queda de 1,52% no horário acima.

Em dia de agenda mais leve, investidores vão acompanhar nas próximas horas pesquisa semanal dos EUA sobre pedidos de auxílio-desemprego, principalmente depois de dados fracos do mercado de trabalho americano gerarem temores sobre uma possível recessão na maior economia do mundo.

Às 6h10 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,92%, a de Paris recuava 0,93% e a de Frankfurt cedia 0,47%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham baixas de 1,03%, 0,87% e 0,51%, respectivamente.

