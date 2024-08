Bahia desbanca Botafogo e garante vaga nas quartas de final da Copa do Brasil

O Bahia está nas quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), o time baiano recebeu o Botafogo, pelo segundo e decisivo jogo das oitavas de final da competição nacional, e com um gol no fim venceu o duelo por 1 a 0, concretizando a vaga na próxima fase.

Com o 1 a 1 no jogo de ida, no Rio de Janeiro, quem vencesse o duelo levaria a vaga. Sem pressão, quem levou a melhor foi o time da casa, que segue sonhando com o título. O adversário das quartas será definido por sorteio. Eliminado, o Botafogo leva para casa R$ 3,46 milhões em premiação correspondente apenas às oitavas de final. Já o Bahia garantiu outros R$ 4,51 milhões aos seus cofres.

O 'duelo de SAFs' começou agitado. Logo aos quatro minutos, Igor Jesus fez um bom pivô para Luiz Henrique, que ficou cara a cara com Marcos Felipe, mas mandou para fora. O Bahia tentou responder, mas parou na defesa muito bem postada do time carioca, que novamente levou perigo aos 23.

Savarino recebeu lançamento de Almada e cruzou na medida para Luiz Henrique, que de cabeça, parou em grande defesa de Marcos Felipe. Entretanto, a superioridade do Botafogo diminuiu aos 46, quando após análise no VAR, o árbitro interpretou que Gregore atingiu o rosto de Arias e expulsou o jogador.

Na volta para o segundo tempo, mesmo com um a menos, o time carioca seguiu ao ataque e perdeu uma boa chance com Igor Jesus, que recebeu de Savarino de frente para o gol, mas desperdiçou. O Bahia respondeu aos 13, quando Biel se livrou da marcação e mandou um grande chute, para um milagre de John.

Aos 26, foi a vez de Thaciano receber de Everton Ribeiro e também parar em John. Entretanto, a pressão do time da casa surtiu efeito. Aos 41, Everton Ribeiro dominou em frente a defesa adversária e tocou para Luciano Rodríguez, que bateu cruzado e selou a classificação do time de Salvador.

O Bahia volta a campo neste domingo, quando a partir das 16h, faz o clássico baiano com o Vitória, pelo Brasileirão, também na Arena Fonte Nova. No mesmo dia, às 11h, o Botafogo encara o Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 X 0 BOTAFOGO

BAHIA - Marcos Felipe; Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Carlos de Pena), Jean Lucas, Cauly (Biel) e Everton Ribeiro; Thaciano (Luciano Rodríguez) e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

BOTAFOGO - John; Mateo Ponte (Óscar Romero), Bastos, Barboza e Cuiabano; Luiz Henrique (Tchê Tchê), Marlon Freitas (Allan), Gregore, Savarino (Carlos Alberto) e Almada (Danilo Barbosa); Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

GOL - Luciano Rodríguez, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Caio Alexandre, Luciano Rodríguez, Everton Ribeiro (Bahia); Almada, Bastos, Barboza (Botafogo).

CARTÕES VERMELHOS - Rafael Ratão (Bahia); Gregore (Botafogo).

RENDA - R$ 1.202.669,50.

PÚBLICO - 36.812 torcedores.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).