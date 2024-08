Engie: lucro líquido ajustado é de R$ 855 milhões no 2º trimestre, alta anual de 6,1%

A Engie Brasil Energia reportou lucro líquido de R$ 871 milhões no segundo trimestre de 2024, alta de 18,8% ante o segundo trimestre de 2023. No critério ajustado, o lucro foi de R$ 855 milhões, alta de 6,1% em igual base de comparação. No acumulado do ano até junho, o lucro líquido totalizou R$ 2,5 bilhões, alta de 58,2% ante igual intervalo de 2023.

Segundo a empresa, contribuíram para os resultados a receita obtida pela indenização referente ao atraso na implantação do Conjunto Eólico Santo Agostinho, no valor de R$ 262 milhões, bem como o impacto positivo das transações de curto prazo realizadas no período.

Os principais fatores atenuantes foram a venda da Usina Termelétrica Pampa Sul no segundo trimestre do ano passado, e a redução do resultado de equivalência patrimonial em razão da alienação parcial da TAG.

O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) totalizou R$ 1,952 bilhão, crescimento de 8,6% em base anual de comparação. De janeiro a junho o Ebitda da empresa caiu 2,5%, para R$ 3,767 bilhões.

A receita operacional líquida da Engie de abril a junho foi de R$ 2,82 bilhões, crescimento de 7,4% sobre igual intervalo de 2023. Considerando os seis primeiros meses deste 2024, a receita totalizou R$ 5,411 bilhões, recuo de 2,0%.

A dívida líquida da companhia chegou a 17,344 bilhões ao final de junho, crescimento de 24,9%, na base anual de comparação.