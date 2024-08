Reino Unido mobiliza 6 mil policiais para evitar manifestações violentas de extrema direita

A polícia britânica mobilizou cerca de 6 mil policiais em preparação para outra noite de violência em meio a preocupações de que grupos de extrema direita planejam atingir até 30 locais ao redor do Reino Unido nesta madrugada, após uma semana de tumultos e desordem.

"Sabemos sobre os eventos planejados por grupos de ódio em toda a capital", disse o vice-comissário assistente da polícia do Reino Unido Andy Valentine da Met.

Cidades e vilas do Reino Unido foram devastadas pela violência na semana passada, com multidões enfurecidas incitadas por extremistas de direita entrando em confronto com a polícia. O movimento foi iniciado pela disseminação de informações falsas sobre a identidade do suspeito em um ataque de facadas que matou três meninas na comunidade costeira de Southport. O suspeito foi falsamente identificado como imigrante e muçulmano.

Manifestantes gritando slogans anti-imigrantes atacaram mesquitas e hotéis que abrigam refugiados, com relatos de contra-ataques violentos em algumas comunidades.