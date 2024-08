Moedas globais: dólar sobe após sinal do BoJ dar gatilho a vendas do iene

O dólar prolongou a alta nesta quarta-feira, com acentuada valorização frente ao iene, após a moeda japonesa ser penalizada por comentários de uma autoridade do Banco do Japão. Enquanto avançou fortemente ante o iene, a moeda americana teve oscilações limitadas frente ao euro e à libra.

O índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de moedas fortes, fechou com valorização de 0,22%, a 103,197 pontos. Neste fim de tarde, a moeda japonesa recuava, levando o dólar a subir para 146,95 ienes. A libra se apreciou a US$ 1,2697 e o euro cedia a US$ 1,0926.

O iene se fortaleceu ante o dólar no início da semana após a moeda americana ter absorvido vendas agressivas na sequência dos dados abaixo do esperado do mercado de trabalho dos Estados Unidos, divulgado na sexta-feira. O levantamento deu mote para o mercado chegar a especular sobre um corte emergencial e mais agressivo pelo Federal Reserve (Fed). Ao mesmo tempo, o mercado vinha se posicionando para uma movimentação em direção oposta pelo BoJ. A fala da autoridade japonesa acabou esfriando essa rotação no pregão de hoje.

Após a recente turbulência do mercado, é improvável que o Fed endosse as expectativas de que poderia cortar as taxas de juros de forma mais agressiva do que o previsto anteriormente, avaliou o Commerzbank. A menos que os dados de inflação dos EUA em 14 de agosto fiquem acima do esperado ou os mercados sofram outro ataque de pânico massivo, as autoridades do Fed provavelmente tentarão exalar calma no simpósio de Jackson Hole de 22 a 24 de agosto e esperarão pelo próximo relatório do mercado de trabalho previsto para setembro, escreveu o analista de moeda do Commerzbank Antje Praefcke em nota. "Isso significaria que as atuais expectativas de corte de taxa podem ter que ser corrigidas e o dólar pode ganhar um pouco mais."

O euro teve um leve ajuste em queda frente ao dólar no pregão. A moeda exibiu pouca reação ao dado que mostrou que a produção industrial da Alemanha subiu acima do esperado em junho ante maio. A libra esterlina também rondou na estabilidade.