Estrela de 'Star Wars', Daisy Ridley revela doença autoimune: 'Situação anormal'

Daisy Ridley, estrela da franquia Star Wars, anunciou o diagnóstico de Doença de Graves, uma condição autoimune que acelera batimentos cardíacos, produz perda de peso, tremor nas mãos, calor excessivo e fadiga - e que não tem cura. A informação foi dada em entrevista à revista Womens Health nesta terça, 6.

A doença foi descoberta em uma consulta a um endocrinologista neste ano. A causa é uma produção excessiva na tireoide. Ridley faz tratamento com sessões de acupuntura, massagem, sauna e exercícios físicos. Apesar disso, ela não suspeitava da doença.

"Eu pensava: acabei de fazer um papel muito estressante e talvez por isso esteja me sentindo mal", afirmou a atriz, que na ocasião havia terminado as filmagens do longa Magpie neste ano.

A Doença de Graves é uma condição autoimune em que o próprio corpo fabrica anticorpos que atacam a tireoide, fazendo com que ela produza os hormônios em excesso. O quadro causa sintomas adicionais que não estão presentes nas formas mais comuns do hipertireoidismo, como problemas oculares.

Ridley também afirmou ter contraído úlceras estomacais durante Star Wars. A atriz foi protagonista de Star Wars: O Despertar da Força (2017), Os Últimos Jedi (2017) e Ascensão Skywalker (2019).

"Assim que começou a loucura de Star Wars, eu disse a mim mesma: estou bem. Estou bem. Estou bem. Tá tudo bem", relembrou.

"Deu tudo certo, na maior parte do tempo. Mas era uma luta para entender que estava tudo normal, quando era uma situação anormal para qualquer outra pessoa."