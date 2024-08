Treinador do Guarani projeta 'recomeço' do time no segundo turno da Série B

O técnico Allan Aal estreou no Guarani com derrota para o Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro e agora se concentra para o início do segundo turno da competição. Apesar do mau resultado, o treinador elogiou a postura do elenco e vê isso como oportunidade para reagir.

"Podemos extrair mais dos atletas e a confiança precisa aumentar. Não podemos baixar a cabeça. É uma virada de turno, um recomeço. Precisamos melhorar em alguns aspectos, mas essa postura e competitividade dos atletas vão nos levar à recuperação", projetou.

Allan Aal não escondeu a decepção com a derrota, mas voltou a elogiar a atuação do Guarani. "Um resultado que frustrou todos nós. Foi um dos resultados da minha carreira que menos representou o que a gente desempenhou. Eu sei que é difícil a gente falar em resultado depois de derrota, mas nós tivemos o domínio do jogo na maior parte do tempo", analisou.

Com a derrota, o Guarani segue na 20ª e última posição com 11 pontos, 11 a menos do que o Botafogo-SP, primeiro time fora da zona de rebaixamento, em 16º, com 22. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o clube paulista tem 94,5% de chance de queda.

O time campineiro volta a campo na segunda-feira, às 20h, quando recebe o Vila Nova no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), pela 20ª rodada. No primeiro turno, os goianos venceram por 2 a 0.