Tarcísio: Lewandowski garantiu que autonomia Estados será preservada em PEC Segurança Pública

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse na tarde desta quarta-feira, 7, que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, com quem se reuniu no início da semana, garantiu que a PEC da Segurança Pública - um texto de sua autoria - vai garantir a autonomia dos entes federados, tema que é preocupação dos governadores. O assunto deve ser tema da próxima reunião do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud).

"Obviamente que nenhum governador vai topar a perda de autonomia, e o ministro garantiu que isso também vai ser preservado, que eles também têm essa preocupação. O que a gente precisa é de respeito absoluto à autonomia dos entes Federados", afirmou Tarcísio durante evento promovido pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP) para lançamento da sua agência de notícias especializada no varejo.

O ministro reafirmou que ainda não teve acesso ao texto da PEC, e que além do assunto, o encontro também abordou a Carteira de Identidade Nacional e a identificação dos agentes de segurança.