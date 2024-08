Novo Nordisk decepciona em lucro e receita com vendas fracas de Wegovy e Ozempic

A Novo Nordisk decepcionou em lucro e receita no segundo trimestre, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 7. A companhia farmacêutica dinamarquesa, que é conhecida pelo remédio para obesidade Wegovy, teve lucro ajustado por ação de 4,49 coroas dinamarquesas no trimestre, equivalente a US$ 0,66.

Analistas previam lucro maior, de US$ 0,71 por ação. As vendas totalizaram 68,08 bilhões de coroas dinamarquesas, ou cerca de US$ 9,98 bilhões, ligeiramente abaixo do consenso de US$ 9,99 bilhões.

No mesmo período do ano passado, a Novo registrou lucro de US$ 0,64 por ação e vendas de US$ 8,03 bilhões.

As vendas do Wegovy somaram US$ 1,88 bilhão no trimestre, ante projeção dos analistas de US$ 1,96 bilhão.

Já o medicamento para diabetes Ozempic, que usa o mesmo ingrediente ativo, gerou US$ 4,26 bilhões em vendas, ante expectativa de US$ 4,38 bilhões.

*Com informações da Dow Jones Newswires