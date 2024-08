Conheça detalhes do rancho da montanha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank

O Rancho da Montanha é refúgio do casal Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, localizado em Membeca, a 124 km do Rio de Janeiro, em meio à natureza. A propriedade ganhou destaque na edição de agosto da revista Casa Vogue e acumula mais de 300 mil seguidores no Instagram.

A ideia de criar um refúgio surgiu durante a pandemia, quando o caçula do casal, Zyan, nasceu. Isolados em casa com seus outros dois filhos, Títi e Bless, Bruno e Giovanna perceberam a importância de oferecer uma infância em contato direto com a natureza. "Queríamos um lugar especial, longe da cidade grande, onde pudéssemos nos conectar e proporcionar uma vida mais livre para as crianças", explica Giovanna.

A propriedade foi descoberta quase por acaso, quando uma corretora mencionou Membeca. Encantados com um pôr do sol espetacular, Bruno e Giovanna decidiram comprar o terreno e começaram a plantar árvores antes mesmo de iniciar a construção da casa. "Nossa meta é que isso vire uma floresta", comenta Bruno, sobre as 23 mil mudas já plantadas.

A morada principal é intimista, com quatro suítes que se abrem para um amplo gramado, levando às cabanas de hóspedes. A oliveira centenária, batizada Olívia, destaca-se na paisagem, enquanto o lago de carpas com fundo de areia adiciona um toque de serenidade ao ambiente.

"Toda vez que perguntam para a gente qual lugar você mais gosta da casa, do rancho?. É Interessante, porque a gente fala a oliveira, o baobá, o lago... não é a casa em si é a natureza", completou Giovanna.

Nos finais de semana em que não estão trabalhando, Bruno e Giovanna sobem a serra para desfrutar do rancho. O local não só serve como ponto de encontro familiar, mas também como lar de diversos animais e plantas, incluindo um baobá importado da África.

A construção, assinada pelo arquiteto Duda Porto, reflete o desejo do casal de proporcionar uma infância livre e próxima da natureza para seus filhos, e se tornou um espaço de descanso e conexão para a família.

Arquitetura e design do Rancho da Montanha

A propriedade tem 280 mil m² localizada em condomínio rural, e sua concepção é marcada por uma estética que harmoniza materiais rústicos e modernos. As varandas são sustentadas por pilastras revestidas com granito rústico, enquanto o piso é feito de tábuas de madeira proveniente de antigos postes, adquiridas em demolições. No espaço de estar ao ar livre, sofás de couro e uma mesa de madeira maciça compõem o ambiente, com a montanha Maria Comprida ao fundo.