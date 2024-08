Bolsas da Ásia estendem recuperação, após comentários do BoJ e dados mistos da China

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 07/08/2024 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quarta-feira, dando continuidade à recuperação de ontem, após comentários favoráveis à manutenção de estímulos no Japão e dados mistos da balança comercial chinesa.

O índice japonês Nikkei subiu 1,19% em Tóquio, a 35.089,62 pontos, revertendo perdas de mais cedo no pregão, após o vice-presidente do Banco do Japão (BoJ), Shinichi Uchida, afirmar que a instituição não voltará a elevar juros enquanto os mercados estiverem instáveis. Ontem, o Nikkei saltou mais de 10%, depois de despencar 12,4% no dia anterior.

Outros mercados da Ásia também continuaram se recuperando dos recentes tombos que sofreram em meio a temores de que os EUA pudessem estar a caminho de uma recessão, deflagrados principalmente pelo último relatório de emprego americano, que veio bem pior que o previsto. O sul-coreano Kospi avançou 1,83% em Seul, a 2.568,41 pontos, o Hang Seng mostrou alta de 1,38% em Hong Kong, a 16.877,86 pontos, e o Taiex saltou 3,74% em Taiwan, a 21.267,85 pontos.

Ontem, as bolsas de Nova York tiveram ganhos de 0,8% a 1% em um dia de melhora do sentimento, revertendo parte das robustas perdas que haviam acumulado nos três pregões anteriores.

Na China continental, as bolsas ficaram praticamente estáveis hoje, após atualização da balança comercial do país. O Xangai Composto registrou alta marginal de 0,09%, a 2.869,83 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,06%, a 1.566,10 pontos.

Em julho, as exportações chinesas avançaram menos do que o esperado ante igual mês do ano passado, mas as importações cresceram bem mais do que se previa.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, reduzindo um pouco mais a acentuada queda do começo da semana. O S&P/ASX 200 avançou 0,25% em Sydney, a 7.699,80 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires