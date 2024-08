Eleições EUA: Harris faz 1º comício ao lado de Walz, seu candidato a vice

Na primeira aparição acompanhada do candidato a vice Tim Walz, Kamala Harris apresentou nesta terça-feira, 6, aos apoiadores de Filadélfia o legado do democrata, atual governador de Minnesota. Na visão da candidata, Walz ele será um "vice-presidente que a América merece".

Harris ressaltou que, desde o dia em que anunciou a candidatura, ela se comprometeu a buscar um parceiro capaz de auxiliar na construção de um futuro melhor. Ela expressou o desejo de encontrar um líder que possa contribuir para a união da nação e guiá-la em direção ao progresso. "Um patriota, que como eu, acredita na promessa da América. Uma promessa de liberdade, oportunidade e justiça", disse a candidata.

O comício foi aberto pela fala de Josh Shapiro, governador da Pensilvânia e um dos nomes que foram cotados para ser vice de Harris. O democrata disse que vai trabalhar duro para garantir que Harris e Walz sejam os novos líderes dos Estados Unidos.

Walz critica Trump e Vance, com quem quer debater

O candidato a vice-presidente dos EUA na chapa do Partido Democrata, Tim Walz, atacou nesta terça-feira, 6, os concorrentes republicanos. No primeiro compromisso público de campanha ao lado da candidata Kamala Harris, Walz expressou o desejo de debater com JD Vance, candidato a vice na chapa de Donald Trump.

A fala ocorreu logo após Harris anunciar Walz como seu companheiro de chapa. Na ocasião, o vice e atual governador de Minnesota chamou Trump e Vance de "estranhos e assustadores" - termos incorporados pela campanha democrata.

Walz ainda criticou a trajetória de Vance, afirmando que a carreira do republicano foi financiada por bilionários do Vale do Silício e que ele escreveu um livro pra falar mal do lugar de onde nasceu, ao se referir à autobiografia "Hillbilly Elegy", publicado no Brasil como "Era uma vez um sonho".