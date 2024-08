Blinken: estamos no estágio final das negociações por cessar-fogo em Gaza

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou nesta terça, 6, que as negociações por um cessar-fogo na guerra em andamento na Faixa de Gaza estão "no estágio final". Em discurso em conferência em Maryland, Blinken exortou todas as partes envolvidas no conflito a trabalhem para finalizar um acordo "o mais rápido possível".

Blinken ressaltou que Washington atua para reduzir as tensões no Oriente Médio e evitar a disseminação das hostilidades para toda a região. O americano reforçou o apoio "inabalável" a Israel, mas alertou que os principais atores regionais devem evitar ataques que possam alimentar a guerra. "Comunicamos isso ao Irã e a Israel", disse.