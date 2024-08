Lucro da Yum Brands cai 12% no 2º trimestre, para US$ 367 milhões

A Yum Brands, que controla as redes de fast food KFC, Pizza Hut e Taco Bell, obteve lucro de US$ 367 milhões, ou US$ 1,28 por ação, no segundo trimestre de 2024, disse a companhia nesta terça-feira. O resultado representa recuo de 12% ante os US$ 418 milhões, ou US$ 1,46 por ação, registrados em igual período do ano anterior.

Excluindo itens não recorrentes, o lucro por ação ajustado foi de US$ 1,35, superando o consenso da FactSet de US$ 1,33. Já a receita subiu 4%, de US$ 1,687 bilhão para US$ 1,763 bilhão, abaixo da previsão de analistas, de US$ 1,805 bilhão.

Em comunicado, o CEO da Yum Brands, David Gibbs, se disse satisfeito com o desempenho trimestral em meio a um "ambiente operacional desafiador". "Nossos dois motores de crescimento, Taco Bell nos Estados Unidos e KFC Internacional, juntos entregaram um crescimento de 5% nas vendas do sistema, liderado por um crescimento de 8% no número de unidades", destacou.

A companhia informou que as vendas gerais nas mesmas lojas caíram 1%, em comparação com o consenso da FactSet para um declínio de 0,4%. Em relação ao KFC e à Pizza Hut houve recuo de 3% cada, enquanto as vendas nas mesmas lojas da Taco Bell aumentaram 5%. A Yum destacou, ainda, que o número de unidades aumentou 5% no segundo trimestre, com 894 novas unidades.