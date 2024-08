Otero aposta na qualidade do Santos por reencontro com vitórias na Série B na casa do Paysandu

Os dois empates seguidos do Santos fizeram a equipe desperdiçar uma vantagem de quatro pontos na Série B que poderia ser ainda maior em sua busca pelo acesso à elite nacional. Ciente que não há mais espaço para deslizes, o meia Otero mostra confiança em desencanto diante do Paysandu, em Belém, e aposta na qualidade do elenco.

O Santos esteve em vantagem contra CRB e Sport e acabou cedendo o 1 a 1, que fez com que o Novorizontino encostasse na luta pelo topo, um ponto atrás - 34 a 33. A ordem de Fábio Carille ao elenco é saber administrar as vantagens (também não segurou o placar mínimo diante do Vila Nova-GO, há quatro rodadas.

"Temos um jogo muito difícil pela frente, lá em Belém. Estamos fazendo os treinos fortes para tentar vencer. Somos um time muito capacitado e acredito que temos muita qualidade para vencer esse jogo", afirmou Otero, confiante em grande largada no segundo turno.

Um desses diferenciais do Santos ultimamente vem sendo a habilidade de Otero nas bolas paradas. O jogador venezuelano é um exímio cobrador de faltas e também de escanteios, e espera que possa ser decisivo em Belém.

"Eu sempre treinei bastante desde pequeno. Eu tive o dom de bater forte, mas eu sempre me especializei. Aprendi com os melhores, que eram da Venezuela, o Juan Arango", contou Otero, citando o ex-capitão da seleção venezuelana, que era conhecido como "Canhoto de ouro."

"Aí, depois, fui treinando mais, cada dia mais, hoje em dia tenho dois ou três dias na semana que bato falta para treinar e tento fazer o melhor dentro de campo. Graças a Deus saiu contra a Ceará, o gol de falta, mas venho me cobrando bastante porque preciso fazer mais", revelou o meia, que já anotou quatro vezes no Santos, mesmo número de assistências em 33 partidas disputadas.