Escolha de Walz para vice indica esforços de Kamala no Centro-Oeste

O escolhido para ser candidato a vice-presidente na chapa com Kamala Harris nos Estados Unidos, Tim Walz, é uma tentativa do Partido Democrata de manter viva a unidade partidária e de concentrar esforços na região do Centro-Oeste do país. O governador do Minnesota é tido como um parceiro discreto e amplamente defensor das causas democratas.

Ao escolher Walz, de 60 anos, Harris está se voltando para um governador do Centro-Oeste, veterano militar e apoiador sindical que ajudou a promulgar uma ambiciosa agenda democrata para seu Estado, incluindo proteções abrangentes para direitos ao aborto e ajuda generosa às famílias.

Harris espera reforçar a posição de sua campanha no alto Centro-Oeste dos EUA, uma região crítica na política presidencial que frequentemente serve como um amortecedor para os democratas que buscam a Casa Branca.

O partido continua assombrado pelas vitórias de Trump em Michigan e Wisconsin em 2016. Trump perdeu esses Estados em 2020, mas concentrou a atual campanha neles, inclusive no Minnesota.

Colocar Walz na chapa pode ajudar os democratas a manter os 10 votos eleitorais do Estado e fortalecer o partido de forma mais ampla no Centro-Oeste.

Nenhum republicano venceu uma corrida estadual em Minnesota desde que Tim Pawlenty foi reeleito governador em 2006, mas os candidatos republicanos para procurador-geral e auditor estadual chegaram perto em 2022. Fonte: Associated Press