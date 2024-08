Nos Estados Unidos, DoE corta previsões para preço do petróleo com demanda global menor

O Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos cortou as projeções para os preços de petróleo este ano e no próximo, diante de sinais de redução no consumo global.

Segundo o relatório de perspectivas de curto prazo, a expectativa é de que o WTI à vista encerre 2024 em US$ 80,21, abaixo da estimativa anterior, de US$ US$ 82,03. Para 2025, a previsão caiu de US$ 83,88 para US$ 81,21.

Em relação ao Brent, o DoE também reduziu as previsões para este ano (de US$ 88 para US$ 85) e o próximo (de US$ 86 para US$ 83).

O DoE diminuiu ainda as projeção para a demanda global por petróleo em 2024, de 105,1 milhões de barris por dia (bpd) para 104,9 milhões de bpd. Para 2025, houve baixa na estimativa de 105,2 milhões de bpd para 105,1 milhões de bpd.