Dora Varella belisca o pódio, mas termina na quarta posição no skate park nos Jogos de Paris

Dora Varella chegou a ocupar o terceiro lugar na final do skate park nesta terça-feira nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, mas terminou na quarta colocação. Mais experiente da decisão, a brasileira de 23 anos melhorou o resultado conquistado nos Jogos de Tóquio, em 2021, quando terminou na sétima colocação.

A campeã foi a australiana Arisa Trew, que conseguiu 93,18. A japonesa Cocona Hiraki, com 92,63, ficou com o vice-campeonato olímpico e a britânica Sky Brown terminou com o terceiro lugar, com 92,31. Hiraki e Brown já haviam conquistado a prata e o bronze, respectivamente, na capital japonesa, há três anos. A japonesa Sakura Yosozumi, campeã em Tóquio, ficou fora da final em Paris. Dora Varella terminou com 89,14.

Com apenas 14 anos, a campeã olímpica do skate park gosta da cor rosa e compete com equipamentos desta cor. Arisa Trew venceu o último prêmio Laureus na categoria de esportes de ação, derrotando a skatista Rayssa Leal, do street, e o surfista Filipe Toledo.

No skate park, as atletas fazem três descidas de 45 segundos cada uma e melhor nota de cada competidora define sua classificação. Ao final da primeira rodada, quando todas as finalistas já haviam computado sua primeira volta, a brasileira estava na terceira posição.

Como avançou à final na oitava e última vaga, a brasileira foi a primeira a descer na decisão. Ela demonstrou segurança e abriu a disputa com 85,06. Na frente dela com uma volta estavam a americana Brye Wettstein, com 88,12, e a japonesa Cocona Hiraki, vice-campeã olímpica em Tóquio, com 91,98.

A skatista brasileira abriu sua terceira e última descida na quinta posição. Fez uma volta boa, melhorou a nota para 89,14, mas foi insuficiente para ir ao pódio olímpico. As posições no pódio foram definidas na terceira volta, quando Trew, Brown e Hiraki também conseguiram suas melhores notas.