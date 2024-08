'A Casa do Dragão': HBO anuncia que série terminará na 4ª temporada e dá detalhes da próxima

O showrunner de A Casa do Dragão, Ryan Condal, confirmou que a série prelúdio de Game of Thrones terá sua história concluída com o fim de quatro temporadas. Em uma entrevista após o episódio final do 2º ano, que foi ao ar no último domingo, 4, Condal revelou também uma previsão para as filmagens da próxima temporada: início de 2025.

Com filmagens marcadas para o início do ano que vem, estima-se que a próxima leva de episódios de A Casa do Dragão estreie só no fim de 2025 - ou começo de 2026. O que permanece um mistério, no entanto, é o número de episódios das próximas temporadas, uma vez que o 2º ano teve dois capítulos a menos que o primeiro - e, talvez por isso, um final considerado anticlimático pelo público.

Condal não falou diretamente sobre a duração mais curta, mas explicou as dificuldades de equilibrar os acontecimentos dos livros na adaptação, e deu a entender que a Batalha da Goela - conflito que está prestes a acontecer na história de A Casa do Dragão -, não foi o clímax do 2º ano por uma questão de recursos.

"É preciso uma quantidade tremenda de recursos, construções, armaduras, figurinos e efeitos visuais para entregar a Goela ... Estamos construindo este evento, e ele acontecerá muito em breve, em termos de narrativa. Será a maior coisa que teremos feito até então."

Com a preparação para o embate já em movimento, e de acordo com a declaração de Condal, é possível especular que a batalha naval será adaptada no início do 3º ano.

As duas primeiras temporadas de A Casa do Dragão estão disponíveis na HBO Max.