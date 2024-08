Partidos 'nanicos' confirmam nomes em convenções e SP deve ter 10 candidatos à Prefeitura

Com o fim do prazo para realização das convenções partidárias nesta segunda-feira, 5, e a confirmação das candidaturas às eleições de 2024, São Paulo caminha para ter 10 nomes na disputa pela Prefeitura. Além dos nomes já bastante citados nas últimas semanas, como Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Tabata Amaral (PSB), José Luiz Datena (PSDB), Pablo Marçal (PRTB) e Marina Helena (Novo), outros quatro partidos menores oficializaram seus nomes no fim de semana. São eles: UP, PSTU, PCO e DC.

A Unidade Popular (UP) confirmou a candidatura do metroviário Ricardo Senese, de 37 anos, a prefeito em convenção realizada no domingo, 4, na quadra dos Sindicatos dos Bancários, no centro da capital paulista. A coordenadora nacional do Movimento de Mulheres Olga Benário, Julia Soares, será a vice na chapa. O partido também lançou a candidatura de seis vereadores.

Metroviário há 13 anos, Senese afirmou que sua candidatura busca lutar contra o fascismo e fazer uma propaganda do socialismo. A disputa, segundo o candidato, é contra "grupos antidemocráticos que não aceitaram a derrota eleitoral que eles tiveram". O partido aposta na organização dos próprios movimentos populares como vantagem nas eleições e critica a falta de tempo de TV e financiamento.

Considerada uma sigla da extrema esquerda, a UP optou por não fazer parte de nenhuma coligação. "Não houve uma discussão aprofundada de fazer esse trabalho", afirmou Senese sobre uma possível aliança com PSTU e PCO, partidos vistos como parte da esquerda radical, que também realizaram suas convenções neste final de semana.

O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) oficializou a candidatura do também metroviário Altino Prazeres, de 57 anos, à Prefeitura da capital paulista no sábado, 3, no Sindicato dos Metroviários de São Paulo. A vice na chapa será Silvana Garcia, integrante do movimento de luta por moradia. A sigla também confirmou a candidatura de seis vereadores.

O PSTU tem como objetivo se contrapor aos outros candidatos que "estão a serviço dos grandes empresários", afirma Altino. "Nós somos a favor da classe trabalhadora, dos desempregados, dos de baixo, contra a exploração das grandes empresas, dos de cima. Por isso que nós estamos lançando essa candidatura".

O metroviário, que disputou a Prefeitura da capital em 2016, acredita que tem mais espaço para tentar novamente o pleito neste ano, já que a população, na visão dele, não acredita que os outros candidatos "farão grandes mudanças na cidade".

O nome do empresário Bebetto Haddad, de 68 anos, foi lançado pelo Democracia Cristã para a Prefeitura de São Paulo no domingo. Segundo Haddad, o partido já tinha a intenção prévia de lançar sua candidatura a prefeito desde que ele se filiou à legenda. No entanto, anteriormente o DC chegou a cogitar nomes como o empresário Fernando Fantauzzi e o coach Pablo Marçal, que acabou se filiando ao PRTB.

O candidato do DC é ex-deputado federal pelo MDB/SP, ex-presidente Municipal do MDB da capital paulista e ex-secretário de Esporte, Lazer e Recreação do Município de São Paulo.

Haddad diz que tentará se destacar na disputa por meio do combate aos extremismos e a retomada do projeto Virando o Jogo para crianças e jovens em situação de risco. "A corrida está só começando, não é porque um piloto saiu na frente dos outros que a corrida esteja ganha para ele", diz.

O jornalista João Pimenta, de 27 anos, teve sua candidatura confirmada pelo Partido da Causa Operária durante a convenção realizada no sábado (3). Ele é filho do presidente da legenda, Rui Costa Pimenta. O candidato é militante político estudantil e coordenador da Aliança da Juventude Revolucionária (AJR).

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as convenções poderiam ser realizadas até esta segunda-feira, 5. Após a definição, os registros das candidaturas deverão ser solicitados pelas legendas até o dia 15 de agosto para a Justiça Eleitoral. Até a publicação desta matéria, Guilherme Boulos (PSOL) e Marina Helena (Novo) eram os únicos registrados.

Confira a lista de candidatos à Prefeitura de São Paulo aprovados em convenção:

- Altino Prazeres (PSTU);

- Bebetto Haddad (DC);

- Guilherme Boulos (PSOL);

- João Jorge Pimenta (PCO);

- José Luiz Datena (PSDB);

- Marina Helena (Novo);

- Pablo Marçal (PRTB);

- Ricardo Nunes (MDB);

- Ricardo Senese (UP);

- Tabata Amaral (PSB).

*O ex-ministro Abraham Weintraub ainda tenta viabilizar pelo PMB. Contudo, o partido declarou publicamente apoio a Boulos, rechaçando lançar candidato, e não havia referendado o nome de Weintraub em convenção até o fechamento deste texto. Weintraub também cogita lançar a candidatura sem partido, por meio de ação judicial. A jurisprudência dos tribunais, contudo, veda essa possibilidade.