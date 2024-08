Iza volta a se reencontrar com Yuri na reta final da gravidez, após traição: 'É o pai'

A cantora Iza voltou a recepcionar Yuri Lima em casa após o casal anunciar o término da relação em julho, quando a cantora revelou um caso de infidelidade do jogador.

A equipe de Iza confirmou ao Estadão que o objetivo do reencontro é acompanhar a cantora nas últimas semanas da gestação.

"Eles não voltaram a se relacionar, mas ele é pai e vai estar muito presente nessa reta final da gravidez, dando todo o apoio", afirmou a assessoria de imprensa de Iza, que está no oitavo mês de gestação de Nala.

Segundo a nota, a agenda apertada fez os dois se encontrarem pouco durante a gestação, o que era planejado, mas que agora Iza se reencontrou com o ex para os últimos exames.

"Eles serão uma família para sempre mesmo não estando juntos, afinal ele é o pai da filha dela. A segurança e tranquilidade de mãe e filha são essenciais", esclareceu a equipe de Iza.

Iza e Yuri: traição e separação

Iza e Yuri assumiram o relacionamento em 2022. Em abril, o então casal revelou a gravidez.

Em um vídeo no começo de julho, Iza revelou que o volante do Mirassol tinha um caso após a amante tentar vender registros de conversas mantidas com Yuri para o jornalista Léo Dias, que repassou as informações aos assessores da cantora.

"Eu queria parar por aqui e pedir só para vocês respeitarem meu momento porque, afinal de contas, eu estou grávida. Nunca, na minha vida inteira, imaginei passar por isso, mas... Eu acho que o que vai acontecer a partir de agora é um show de horrores, um circo mesmo. Sabe? Circo mesmo. De gente querendo fama, de mentiras expostas, decepção, sujeira. Isso vai acontecer, é inevitável. Então resolvi vir aqui falar. Falar que estou bem, na medida do possível, porque é muito ruim se decepcionar desse jeito", desabafou a artista nas redes.

Kevelin Gomes, apontada como pivô da separação do casal Iza e Yuri Lima, defendeu em entrevista à Record TV que não teve culpa e responsabilizou o atleta. "Houve uma falta de respeito - demais - com as duas. Com ela e com a filha dele. Mas eu creio que a traição, em si... Não comigo, porque não teve contato físico, a gente não chegou a se encontrar", afirmou.