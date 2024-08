Cade aprova aquisição pela Tudo Serviços da Parati Crédito, das Americanas

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição pela Tudo Serviços da Parati Crédito, Financiamento e Investimento, que pertencia ao Grupo Americanas - que está em recuperação judicial.

O despacho foi publicado nesta segunda-feira, 5, no Diário Oficial da União (DOU).

A operação também precisa o aval do Banco Central.

"Como justificativa para a realização da operação, as requerentes explicam que, para a compradora, ela está alinhada com sua estratégia de assegurar melhorias nos aspectos estratégicos dos produtos e serviços ofertados pela Tudo Serviços e gerar sinergias por meio da contratação dos serviços de "Banking as a Service" (BaaS). Já para o grupo vendedor, a operação representa uma oportunidade de capitalização, dada a atual situação financeira do Grupo Americanas, em recuperação judicial", alegaram as empresas, no processo.