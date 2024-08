Bolsas da Europa fecham em queda forte com perdas disseminadas entre ações com receio sobre EUA

As bolsas europeias fecharam em queda forte nesta segunda-feira, 5, prolongando a reação aos crescentes temores sobre a perda de fôlego da economia dos Estados Unidos. O índice CAC 40 estendeu a baixa, mesmo após apagar o ganho acumulado ao longo do ano na semana passada. As perdas eram disseminadas entre as ações individuais.

Em Londres, o índice FTSE 100 caiu 2,04%, aos 8.008,23 pontos. O índice DAX, referência em Frankfurt, encerrou em baixa de 1,95%, a 17.317,58 pontos, enquanto o CAC 40, de Paris, perdeu 1,42%, a 7,148,99 pontos. As cotações são preliminares.

Os mercados globais seguem pressionados após dados fracos do mercado de trabalho dos EUA intensificarem preocupações de que a maior economia do mundo possa estar se encaminhando para uma recessão. Em Wall Street, os três principais índices referenciais cediam mais de 2% perto do horário de fechamento dos mercados europeus. Na Ásia, a bolsa japonesa desabou 12,4% nesta segunda-feira, na maior queda desde outubro de 1987, e os mercados de Seul e Taiwan amargaram baixas de mais de 8%.

No noticiário macroeconômico, foi confirmado mais cedo que o PMI de serviços da zona do euro caiu para 51,9 em julho, atingindo o menor nível em quatro meses.

Em Frankfurt, as ações da E.ON caíram 4,57% e as da varejista Zalando perderam 4,13%, respondendo pelos piores desempenho em termos porcentuais do DAX. Em Paris, a Teleperformance e a STMicroelectronics lideraram como as maiores quedas porcentuais do CAC 40, com recuo de 5,70% e 5,16% respectivamente.

Em Londres, os papéis da Melrose, companhia fabricante de produtos para o setor aeroespacial, derreteram 7,21%, enquanto os da Scottish Mortgage Investment Trust, um fundo de investimento de capital aberto, despencaram 5,51%. Apenas uma ação componente do FTSE 100 encerrou em alta - Haleon (0,38%).

Entre as mineradoras e empresas ligadas a commodities, a trading Glencore recuou 3,27%, a Antofagasta caiu 2,04% e Anglo American perdeu 1,89%. A Rio Tinto cedeu 0,18%.

Em Milão, o FTSE MIB caiu 2,27% e foi abaixo dos 32.000 pontos, encerrando aos 31,293,52 pontos. O PSI 20, de Lisboa, recuou 1,87%, aos 6.467,97 pontos. O Ibex 35, referencial de Madri, declinou 2,34%, aos 10.423,50 pontos.