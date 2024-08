Petrobras confirma descoberta de gás na Colômbia

A Petrobras informou nesta segunda-feira, 5, que atingiu o objetivo principal do poço Uchuva-2, confirmando a extensão da descoberta de gás realizada em 2022 com a perfuração do poço Uchuva-1. O poço agrega "informações relevantes para o desenvolvimento de uma nova fronteira de exploração e produção na Colômbia, reforçando o potencial volumétrico para gás na região", afirma a empresa em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Iniciado em junho, o poço Uchuva-2 se encontra em águas profundas da Colômbia, a 31 quilômetros da costa e em uma profundidade d'água de 804 metros.

"O poço está sendo executado em cinco fases e o intervalo portador de gás foi constatado na fase 4 da perfuração, por meio de perfis elétricos, que serão posteriormente caracterizadas por meio de análises de laboratório", informa a empresa. "O consórcio, formado pela Petrobras como operadora (participação de 44,44%), em parceria com a Ecopetrol (participação de 55,56%), dará continuidade às operações para concluir o projeto de perfuração do poço até a profundidade prevista e caracterizar as condições dos reservatórios encontrados, com a previsão de realização de um teste de formação até o final do ano de 2024", acrescenta.

A empresa diz que sua atuação no Bloco Tayrona está alinhada à estratégia de longo prazo da companhia, visando à recomposição das reservas de petróleo e gás por meio de exploração de novas fronteiras e atuação em parceria, assegurando o atendimento à demanda global de energia durante a transição energética.