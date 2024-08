Jeh decide e Ponte Preta supera o Avaí em confronto direto na Série B do Brasileiro

A Ponte Preta conquistou mais uma importante vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, fez 1 a 0 no Avaí, em jogo realizado no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 19ª e última rodada do primeiro turno. O gol da vitória foi marcado por Jeh no segundo tempo.

Com o resultado, a Ponte Preta chegou a 26 pontos na zona intermediária da tabela. Assim, ultrapassou o próprio rival, que segue com 25 pontos, agora há nove jogos sem vencer, sendo cinco empates e quatro derrotas.

A Ponte Preta assustou logo no começo em cabeçada de Emerson após cobrança de escanteio. O Avaí respondeu duas vezes com Maurício Garcez de fora da área e outra cara a cara com o goleiro Luan. No entanto, ambos os chutes foram para fora.

Em outra bola parada, desta vez uma falta, Elvis cobrou com perigo e Castro cabeceou bem, mas César conseguiu fazer a defesa. O Avaí ainda teve um chute de Vagner Love, mas Luan salvou a Ponte Preta.

Na volta para o segundo tempo, a Ponte Preta começou no ataque e quase fez em chute de Matheus Régis, que ficou com rebote de falta e mandou de primeira. Depois, Jeh finalizou dentro da área após escanteio e exigiu grande defesa de César. O Avaí conseguiu responder com avanço de William Pottker, mas ele chutou em cima de Luan, que defendeu mais uma vez.

As mudanças surtiram mais efeito na Ponte Preta, que conseguiu abrir o placar aos 32 minutos. Éverton Brito recebeu na direita e fez um cruzamento perfeito para Jeh, que subiu alto na segunda trave para cabecear no canto oposto.

Apesar das tentativas do Avaí, incluindo alguns escanteios, o placar não se alterou mais. No último lance, o árbitro ainda marcou pênalti para o Avaí por toque de mão de Joílson. Entretanto, após ser chamado pelo VAR, o juiz anulou a marcação e finalizou o jogo.

O Avaí é o primeiro a entrar em campo pela 20ª rodada. Na sexta-feira, às 19h15, recebe o Operário-PR a Ressacada, em Florianópolis (SC). No domingo, às 16h, a Ponte Preta duela com o Coritiba no Couto Pereira, em Curitiba (PR).

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 1 X 0 AVAÍ

PONTE PRETA - Luan; Igor Inocêncio, Joílson, Sérgio Raphael e Gabriel Risso; Emerson (Emerson Santos), Castro e Élvis (Hudson); Éverton Brito (Dodô), Jeh e Matheus Régis (Gabriel Novaes). Técnico: Nelsinho Baptista.

AVAÍ - César; Marcos Vinícius, Roberto (Alan Costa), Gustavo Vilar e Mário Sérgio; Zé Ricardo (Jean Lucas), Pedro Castro e Giovanni; Gabriel Barros (William Pottker), Vagner Love (Cassiano) e Garcez (Natanael). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOL - Jeh, aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Éverton Brito (Ponte Preta). Zé Ricardo (Avaí).

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

RENDA - R$ 141.340,00.

PÚBLICO - 5.795 pagantes (6.714 presentes).

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).