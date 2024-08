Tota Magalhães estreia em Olimpíada e completa percurso do ciclismo de estrada na 74ª posição

Única representante brasileira no ciclismo de estrada nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, Ana Vitória Magalhães, também conhecida como Tota, completou o percurso de 158 quilômetros em 4h10min47s, neste domingo, e encerrou sua participação na 74ª colocação. Essa foi a primeira participação olímpica da ciclista de 23 anos.

A prova foi vencida pela norte-americana Kristen Faulkner, em 3h59min23s. A holandesa Marianne Vos levou a prata e a belga Lotte Kopecky, o bronze, ambas com o tempo de 4h00min21s, completando o pódio.

Em um episódio curioso, a sul-coreana Minji Song encontrou dificuldades em trocar um pneu de sua bicicleta após 15km, e recebeu a ajuda de pessoas que acompanhavam a prova nas proximidades antes da chegada do carro de apoio. A atleta não chegou a completar o percurso, assim como outras 13 das 91 ciclistas que largaram na competição.

No último sábado, o brasileiro Vinícius Rangel Costa participou da corrida de 273 km da etapa masculina e cruzou a linha de chegada em 6h39min31s, ocupando a 71ª posição. O vencedor foi o belga Remco Evenepoel, em 6h19min34s.

No tiro esportivo, a brasileira Georgia Furquim ficou na 26ª posição após completar, neste domingo, no Centro Esportivo de Tiro de Chateauroux, as duas baterias que faltavam do skeet feminino. Ela acertou 46 dos 50 alvos e somou 111 pontos, mas não conseguiu vaga para a final, que reuniu somente as seis mais bem colocadas no qualificatório.

Francisca Crovetto Chadid conquistou a medalha de ouro, a primeira do Chile, superando a britânica Amber Jo Rutter, prata, e a norte-americana Austen Jewell Smith, que completou o pódio.