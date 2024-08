CBDA repudia declaração de apresentador da CazéTV e pede responsabilidade à imprensa

Após comentários da medalhista pan-americana Gabi Regly levantarem um debate sobre machismo em uma "fala infeliz" feita durante programa da CazéTV, foi a vez da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) se pronunciar. A entidade emitiu uma nota de repúdio pedindo "responsabilidade aos veículos de comunicação ao tratar tanto da vida profissional, quanto pessoal dos atletas do esporte aquático".

"A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) repudia as declarações feitas por alguns dos integrantes do programa Zona Olímpica, da CazéTV. Os Jogos Olímpicos são o sonho de todo e qualquer atleta e nenhum outro objetivo se sobrepõe a sua performance competitiva. Por isso, se dedicam por anos até chegar ao auge do esporte", registrou a entidade.

Gabriela Regly publicou na noite da última quinta-feira um vídeo em suas redes sociais onde repudia um comentário de cunho sexual reproduzido pelo jornalista Guilherme Beltrão, que atua como apresentador da Cazé TV. A atleta do nado artístico fez a publicação pelo seu Instagram, onde reproduz o corte da Cazé TV e expõe sua indignação com a situação.

"Isso é um completo absurdo. Isso é uma falta de respeito com o atleta, uma falta de respeito com a gente. Treinamos numa seleção brasileira para disputar um Pan-Americano, um Mundial e um Sul-Americano, mais de oito horas por dia. A gente treina muito, a gente fica tão cansada que a gente não consegue sair para jantar com a nossa família no fim do dia (...) Por mais que a gente não tenha chance de medalha na Olimpíada, a gente está brigando para representar o nosso país", disse.

No programa exibido na noite de quinta, Beltrão falava sobre a participação de atletas sem chances de medalhas na Olimpíada de Paris-2024 e afirmou: "O camarada do nado sincronizado que não tem chance de medalhas tem que ir (para os Jogos Olímpicos) por dois objetivos: se superar e comer gente".

A bancada do programa, composta por Casimiro Miguel, pelo ator Fábio Porchat, pela jogadora de vôlei Adenízia e pelo jornalista Igor Rodrigues, dão risadas após o comentário.