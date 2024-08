Tite reclama de calendário e mira Palmeiras na Copa do Brasil: "Recuperar jogadores"

A derrota do Flamengo para o São Paulo neste sábado por 1 a 0 com um time alternativo, em jogo do Campeonato Brasileiro, fez o técnico Tite justificar a sua opção em função do calendário apertado. Após cumprir três jogos em seis dias, o treinador agora volta as suas atenções para a "decisão" do meio de semana diante do Palmeiras pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.

"Agora é começar a projetar o jogo com o Palmeiras. O que vamos fazer é recuperar a equipe. Difícil falar, mas temos que avaliar os pormenores, ver as características do adversário", comentou o treinador. No primeiro duelo entre as duas equipes pela Copa do Brasil, o time carioca saiu na frente e venceu o confronto o duelo no Maracanã por 2 a 0.

Uma das preocupações da comissão técnica está em preservar peças importantes da equipe. O uruguaio De la Cruz é um exemplo claro desse desgaste que o time vem sofrendo com a sequência de partidas.

"De la Cruz não tinha condição. Cebolinha também. Se iniciassem a partida (com o São Paulo) correriam o risco de se machucar e ficar até 20 dias parado. Temos de ter muito cuidado", comentou em sua coletiva.

Sobre a derrota para o São Paulo, que custou a perda da liderança, Tite disse que o calendário tem sido muito rígido. "Nós viemos com o grupo todo que trouxe o Flamengo à liderança. Não tem individualidade, tem o conjunto que é importante. O fato significativo é que é o terceiro jogo em seis dias, e é impossível manter a performance. E corre-se o risco de lesões graves, de o atleta ficar fora um tempão se jogar."

Segundo o treinador, é preciso analisar todo o ano. "Pega toda a temporada. Pega todos os últimos jogos. Pega toda a Copa do Brasil. Coloca nela como média de atuação. Sim, não gostamos de estar perdendo, mas temos maturidade com relação a isso. É a produção de hoje, do passado, do anterior. É esse conjunto todo."

Com a derrota, o Flamengo estagnou nos 40 pontos e viu o Botafogo ir a 43. A equipe volta a campo pelo Brasileiro no domingo da próxima semana, contra o Palmeiras, às 16h no Maracanã.

Antes, os comandados de Tite visitam o próprio Palmeiras quarta-feira, às 20h no Allianz Parque, em São Paulo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.