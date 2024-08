Após divórcio, Letícia Colin faz nova aparição com o filho na estreia da exposição de Jurassic World

Letícia Colin foi curtir a noite com sua família e seu filho, Uri Colin Melamed, de quatro anos de idade, na estreia VIP da exposição de Lego do filme Jurassic World, feita pelo brickman, no Rio de Janeiro.

O pequeno é fruto do seu antigo casamento com Michel Melamed, que chegou ao fim em 2024, após oito anos.

Quem também esteve no evento foi Titi Gagliasso, que ficou responsável por levar o irmão mais novo, Zyan, e alguns amiguinhos. Muito fofa, né?