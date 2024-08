Seleção feminina da Nigéria é 1ª equipe africana a chegar às quartas no basquete em Olimpíadas

A seleção feminina da Nigéria venceu o Canadá neste domingo por 79 a 70 e se classificou às quartas de final do torneio de basquete dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Foi a primeira vez na história olímpica que uma equipe africana, feminina ou masculina, avançou às quartas no basquete.

A modalidade está no programa olímpico desde os Jogos de Berlim-1936. As mulheres competem desde a Olimpíada de Montreal-1976. As nigerianas terminaram o Grupo B com duas vitórias e uma derrota e agora aguardam a definição de suas adversárias. As quartas de final serão disputadas na quarta-feira.

As canadenses terminaram o primeiro tempo na frente, com 41 a 37 no placar. O terceiro quarto das nigerianas, porém, foi impecável e elas abriram uma boa vantagem (60 a 46). Na parte final do jogo, elas só precisaram administrar para vencer e garantir a classificação histórica. Elas comemoraram no meio da quadra, com uma assistente registrando o momento com o celular. Uma bandeira da torcida foi usada pelas jogadoras e comissão técnica para tirar fotos.

O Canadá, quinto colocado no ranking mundial, deixa Paris sem vitórias. A Nigéria não se classificou para os Jogos do Rio-2016 e não venceu nos Jogos de Tóquio, em 2021. Vice-campeãs em casa na última edição da Olimpíada, as japonesas também terminaram a fase de grupos com três derrotas e foram eliminadas.