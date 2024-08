Zac Efron é hospitalizado após acidente em piscina em Ibiza

O ator americano Zac Efron, de 36 anos, foi encaminhado a um hospital após sofrer um acidente em uma piscina durante férias em Ibiza, ilha na Espanha, na sexta-feira, 2. Ele recebeu atendimento e foi liberado ainda no sábado, 3.

Representantes de Efron confirmaram o ocorrido à revista People, afirmando que ele teve um "pequeno incidente de natação" e foi levado ao hospital por precaução. "Ele já está bem", informaram.

O tabloide TMZ, primeiro a dar a notícia, diz que fontes revelaram que Efron foi encontrado dentro da piscina por dois funcionários do hotel onde estava, que o retiraram da água. A equipe do artista não explicou como ele se acidentou.

Durante a semana, o ator de High School Musical fez uma aparição especial no show do DJ Martin Garrix em Ibiza. Ele subiu ao palco, dançou e interagiu com o público presente no Ushuaïa Ibiza Hotel and Beach Club.

Os últimos papeis do ator foram na comédia romântica Tudo Em Família, da Netflix, e no drama Garra de Ferro, lançados em 2024. Ele também é conhecido por longas como 17 Outra Vez, O Rei do Show e Um Homem de Sorte.