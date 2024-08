República Tcheca: arqueólogos encontram armas e joias enterradas há mais de 3 mil anos

Arqueólogos na República Tcheca encontraram um estoque de armas e joias enterradas que datam aproximadamente de 1600 a.C. - uma descoberta rara que pode lançar mais luz sobre a vida na Europa Central durante a Idade do Bronze. Os pesquisadores examinavam um sítio na cidade de Budyne nad Ohrí quando encontraram os artefatos de bronze, incluindo machados e peças de joalheria de milhares de anos. As informações são do The Independent.

De acordo com o jornal britânico, o local, a cerca de 40 km da capital Praga, foi descoberto pela primeira vez há um ano, por um arqueólogo que usava detector de metais. Uma série de escavações realizadas desde então revelaram oito braceletes, vários machados, dois pinos e uma ponta de lança, todos datados da Idade do Bronze. Pesquisadores suspeitam que os artefatos faziam parte de uma coleção que foi propositalmente enterrada.

Embora os pesquisadores ainda não tenham certeza do motivo pelo qual os objetos estavam escondidos naquele lugar, eles têm três teorias, aponta o The Independent. "Primeiro, esses tesouros poderiam ser usados como presentes votivos ou presentes para as divindades", disse o arqueólogo Martin Trefný à Rádio Praga Internacional, emissora pública da República Tcheca. A segunda teoria é de que o tesouro provavelmente teria sido enterrado por causa de "algum incidente que aconteceu na aldeia". "A terceira teoria é que poderia ser um poço de armazenamento de algum produtor ou comerciante", disse Trefný.

Segundo o The Independent, os pesquisadores analisaram os artefatos descobertos no ano passado e têm certeza sobre sua idade, mas suspeitam que um dos machados seja muito mais antigo. "É da Idade do Bronze Inicial. Então a idade geral das descobertas é de cerca de 3.500 anos", explicou Trefný. Durante a Idade do Bronze, que durou de 3.300 a.C. a 1.200 a.C., as pessoas na Europa deixaram de fabricar ferramentas de pedra e passaram a usar bronze, uma liga feita pela fusão e mistura do estanho e do cobre.

Por volta de 1.200 a.C., evidências arqueológicas sugerem que a maioria das sociedades da Idade do Bronze entrou em colapso e foi abandonada, provavelmente devido a conflitos, destaca o The Independent. Perto do fim da Idade do Bronze, reinos, impérios, cidades e sociedades inteiras entraram em colapso no período de apenas algumas décadas na Europa, Ásia e África.

As pulseiras descobertas no local eram usadas como ornamentos no antebraço, assim como são hoje, enquanto os alfinetes provavelmente eram usados para prender roupas ou pentear o cabelo das mulheres, disseram os cientistas. "Machados podem ter sido usados como ferramentas ou armas. A última função também se aplica à ponta de lança", disse Trefný.

Os artefatos, segundo os pesquisadores, podem valer "milhões de coroas". Um milhão de coroas tchecas equivale a cerca de R$ 249 mil. "Para nós, o valor histórico e científico é muito maior do que o valor financeiro", disse o arqueólogo, que também afirmou que os artefatos podem ser expostos no Museu Podripské em um futuro próximo.