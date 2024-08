Silvio Santos novamente internado: veja o que se sabe sobre o estado de saúde do apresentador

O apresentador Silvio Santos, de 93 anos, permanece internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde deu entrada na quinta-feira, 1º, para a realização de exames, conforme confirmou no dia seguinte a assessoria do SBT.

No sábado, 3, por meio das redes sociais, a filha e apresentadora Patrícia Abravanel publicou um comunicado oficial. "O SBT informa que ao contrário do que está sendo especulado na imprensa, o comunicador Silvio Santos não se encontra em estado crítico de saúde."

A nota diz ainda que o apresentador segue internado apenas para cuidados médicos necessários.

Procurado na manhã deste domingo, 4, o hospital ainda não se pronunciou. O espaço permanece aberto para posicionamento.

Segunda internação em menos de um mês

Na quinta-feira, a emissora já havia dito que ele estaria na instituição para fazer exames de imagem (não especificados).

Ainda conforme a emissora, o apresentador costuma realizar exames de sangue e raios-X em casa, mas nesse caso precisou de acompanhamento médico no local.

O apresentador retornou ao hospital menos de duas semanas depois de receber alta após ter ficado internado com H1N1 entre 17 e 20 de julho.

Afastamento da televisão

Silvio Santos está afastado da TV há algum tempo. Em 2022, ele passou o bastão do Programa Silvio Santos à sua filha, Patrícia, com quem já vinha dividindo a apresentação.

Nesse meio tempo, fez raras aparições, como em dezembro de 2023, quando recebeu os fãs na porta de casa para comemorar seu aniversário, Vestindo pijama, o apresentador aparentava boa saúde, apesar de estar auxiliado por seus funcionários.