Endrick estreia em clássico contra Barcelona e é ironizado por imprensa catalã: 'Procura-se'

Endrick fez sua estreia em um clássico espanhol na noite deste sábado, em derrota do Real Madrid para o Barcelona, em amistoso disputado nos Estados Unidos. Discreto em sua segunda partida pela equipe madrilenha, o atacante da seleção brasileira foi alvo de críticas por parte da imprensa espanhola.

O jornal Mundo Deportivo, de Barcelona, publicou um texto com o título "Procura-se Endrick", no qual diz que o brasileiro não teve influência no ataque madrilenho, em seu segundo jogo como titular. A própria matéria faz a ressalva: "Não temos que ser injustos, é o normal".

Entretanto, o jornal aponta que era esperado mais após os dois jogos, em que Endrick esteve apagado. O brasileiro estreou contra o Milan, antes do clássico contra o Barcelona. "Dá para colocar um cartaz de 'procurado' no MetLife Stadium com a cara de Endrick", escreveu o Mundo Deportivo.

O periódico ainda define que as expectativas altas sobre o jogador e o futuro promissor nem sempre são suficientes para jogar no Real Madrid. "Ele tem que pensar que divide posição com Vinícius (Júnior), Mbappé, Rodrygo e Brahím Díaz, que não sou pouca coisa", argumenta o texto, sobre a necessidade de que Endrick impressione o técnico Carlo Ancelotti.

Contra o Barcelona, Endrick jogou 67 minutos. Ele finalizou apenas uma vez, para fora, e tentou três dribles, sem ter sucesso em nenhum. O time catalão venceu a partida por 2 a 1. Já na estreia diante do Milan, o brasileiro atuou na primeira etapa, com uma chance de marcar, mas finalizando em cima do goleiro Lorenzo Torriani.

Após a partida, o goleiro Courtois comentou sobre o novo companheiro de equipe. Ele elogiou a força do atacante. "É um pouco de como conheci Eden (Hazard), no Chelsea, que tem pernas fortes. Pode sofrer uma pancada e continuar em pé. Tem muita força no chute. Nos treinos, vejo que chuta forte. Sobretudo, creio que ele tem que estar um pouco mais tranquilo. Cada vez irá melhor", avaliou o experiente goleiro ao jornal Marca, de Madri.

Endrick tem mais uma chance em amistosos diante do Chelsea, na terça-feira, às 20h (horário de Brasília), no Bank of America Stadium, na Carolina do Norte. Depois, o próximo compromisso do Real Madrid já é a Supercopa da Europa, contra a Atalanta, dia 14, às 16h (de Brasília), no estádio Nacional de Varsóvia.