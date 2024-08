Marta fora da semifinal de Paris-2024? Entenda por que isso pode ocorrer e como CBF irá agir

A seleção brasileira feminina de futebol passou para as semifinais das Olimpíadas de Paris 2024 neste sábado, com Marta, suspensa, comemorando das tribunas do estádio em Nantes. Minutos após o apito final da heroica vitória sobre a França, enganou-se quem achou que a "Rainha" voltaria a campo para a semifinal diante da Espanha, na terça-feira, às 16h (Brasília).

Marta não deve voltar para este jogo decisivo também. A CBF recebeu a notificação de que a camisa 10 e capitã da seleção de Arthur Elias havia sido punida com mais um jogo de suspensão. Nos bastidores, a confederação brasileira tenta recorrer da decisão do comitê disciplinar da Fifa.

A brasileira deu uma entrada dura com o pé alto na cabeça de uma adversária espanhola no duelo e levou cartão vermelho direto. O parágrafo 11.5 da regra da Fifa no futebol olímpico diz: "Se jogadores ou dirigentes de equipe forem expulsos como resultado de um cartão vermelho direto ou indireto, eles serão automaticamente suspensos do próximo jogo de sua equipe. Além disso, outras sanções poderão ser impostas pelo Comitê Disciplinar da Fifa."

Esse foi o caso da veterana jogadora brasileira Marta, que recebeu mais um jogo de suspensão, pois sua entrada foi considerada violenta.

Marta já anunciou que 2024 será seu último ano com a seleção brasileira. De qualquer modo, ela deve ser despedir com a camisa em campo, já que mesmo que perca da Espanha o Brasil tem mais um jogo a fazer, seja pela disputa da medalha de bronze ou de ouro.

O Brasil com Marta foi medalha de prata nas Olimpíadas de 2004 e 2008, perdendo ambas as finais para os Estados Unidos.

O QUE DIZ A CBF?

A entidade que comanda o futebol nacional emitiu uma nota na noite deste sábado sobre o caso. No comunicado, ela informa que a Diretoria Jurídica vai entrar com um pedido de efeito suspensivo no Comitê Disciplinar da Fifa para contar com a jogadora na semifinal olímpica.

A camisa dez foi suspensa por dois jogos pela expulsão na partida com a Espanha, em partida válida pela última rodada da fase de grupos dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. O duelo pela semifinal, que novamente vai ter a seleção espanhola como rival, está marcado par terça-feira, em Marselha.

A nota da CBF informa ainda que, desde expulsão da atleta, o corpo jurídico da entidade vem trabalhando na defesa da jogadora. O Comitê da Fifa sugeriu duas partidas de gancho por considerar que Marta cometeu falta grave. Em sua tese de defesa, a entidade tenta desclassificar a gravidade da infração.