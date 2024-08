Corinthians aposta em nova dupla de ataque para encarar o Juventude no Brasileiro

O Corinthians terminou neste sábado, a preparação para enfrentar o Juventude no Campeonato Brasileiro e vai ter novidades no setor ofensivo para o confronto. O técnico Ramón Díaz não poderá contar com Romero, suspenso, e Yuri Alberto, que se recupera de cirurgia para retirada da vesícula. Assim, três nomes brigam por duas vagas no ataque.

O principal cotado para substituir Yuri Alberto é o jovem Giovane, de 20 anos. O atacante entrou no lugar do camisa 9 na última quarta-feira, contra o Grêmio, e chegou a marcar um gol nos acréscimos que foi invalidado por impedimento pelo VAR.

Outro atacante que pode substituir Yuri é Pedro Raul, mas sua condição física gera questionamentos. O jogador de 27 anos ficou de fora da partida contra o Grêmio por causa de dores no tendão patelar do joelho direito. No treino deste sábado, no entanto, ele participou da atividade.

Quem corre por fora é Pedro Henrique, também considerado um ponta. Com a mudança de esquema, porém, o jogador poderia ocupar o lado direito, como na partida de quarta-feira. Para o jogo, a novidade fica por conta do zagueiro Cacá. O jogador retorna de suspensão e fica à disposição.

O Corinthians deve entrar em campo com Hugo Souza, Fagner (Matheuzinho), André Ramalho, Félix Torres e Hugo; Raniele, Alex Santana, Charles (Ryan) e Rodrigo Garro; Wesley e Giovane.

Com 19 pontos, o time abre a rodada na 15ª colocação, apenas um ponto acima do primeiro time dentro da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.