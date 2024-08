Vitória vence duelo direto com o Cuiabá e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão

O Vitória continua ganhando terreno na disputa contra a zona de rebaixamento. Na abertura da 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time nordestino superou o concorrente direto Cuiabá, por 1 a 0, neste sábado, no Barradão. Foi o segundo triunfo seguido do time baiano, que venceu o Palmeiras fora de casa por 2 a 1, na rodada passada.

Com gol de Wagner Leonardo na etapa complementar, o Vitória saltou para os 21 pontos. Já o Cuiabá permanece com 17 pontos e pode terminar a rodada na vice-lanterna. O time mato-grossense tem dois jogos a menos que os demais.

A dupla iniciou o duelo com a mesma estratégia de não se expor, deixando o jogo em marcha lenta, com poucos chutes a gol e muitas trocas de passes, principalmente no setor defensivo. A primeira finalização só foi acontecer aos 26 minutos, pelo lado do Vitória, numa cabeçada de Wagner Leonardo.

A partir daí, o jogo começou a fluir. O Cuiabá teve a melhor chance quando Isidro Pitta, sozinho na área, finalizou mal e perdeu o gol de forma incrível. Logo depois, os donos da casa pararam em Walter, que operou um milagre em desvio de Matheuzinho.

No retorno do intervalo, o time nordestino voltou melhor e imprimiu seu ritmo. Machado cobrou falta e acertou a rede, do lado de fora. Depois, Zé Hugo cabeceou na trave. O bom momento foi coroado aos 25, quando Alerrandro escorou e Wagner Leonardo completou para as redes, de cabeça, para abrir o placar.

O gol tranquilizou os donos da casa confortável na partida e obrigou o Cuiabá a sair para o jogo em busca do empate. Explorando os espaços, Zé Hugo acertou o travessão. Na reta final, Carpini mandou abaixar as linhas e com uma defesa sólida, ditou o ritmo até o apito final.

Sem disputar outros campeonatos paralelos, a dupla volta a campo no próximo fim de semana. No sábado, o Cuiabá recebe o Grêmio, às 19h00, na Arena Pantanal. Já o Vitória atua no domingo, no clássico BA-VI, diante do rival Bahia, às 16h00, na Arena Fonte Nova. O time não terá o atacante Matheusinho, suspenso pelo terceiro amarelo.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 1 X 0 CUIABÁ

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Edu), Neris, Wagner Leonardo e PK; Luan Vinícius (Machado), Ricardo Ryller (Zé Hugo) e Willian Oliveira; Matheusinho, Janderson (Alerrandro) e Osvaldo (Carlos Eduardo). Técnico: Thiago Carpini.

CUIABÁ - Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Allan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro (Eliel), Denílson (Filipe Augusto) e Max (Lucas Fernandes); André Luís (Jonathan Cafu), Isidro Pitta e Clayson (Derik Lacerda). Técnico: Petit.

GOL - Wagner Leonardo, aos 25 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Luan Vinícius, Matheusinho e Janderson (Vitória); Ramon, Filipe Augusto e Derik Lacerda (Cuiabá).

ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).

RENDA - R$ 666.996,00.

PÚBLICO - 26.923 torcedores.

LOCAL - Barradão, em Salvador (BA).