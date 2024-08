Milton Leite oficializa apoio do União Brasil a Ricardo Nunes

O presidente da Câmara Municipal, Milton Leite (União), oficializou neste sábado, 3, o apoio do União Brasil à reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB). Em um sinal da força política do vereador, o prefeito teve de ir ao reduto eleitoral de Leite no Clube da Eletropaulo, no Jardim Ipanema, na zona sul, para receber o apoio. "Com 100% da executiva municipal, nós declaramos apoio à sua candidatura, prefeito", disse o vereador.

Leite foi a principal ausência na convenção do MDB que confirmou a candidatura de Nunes pela manhã. O ato e teve as presenças do presidente Jair Bolsonaro (PL), do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e de presidentes de partidos que apoiam o emedebista, como Valdemar Costa Neto (PL), Gilberto Kassab (PSD) e Paulinho da Força (Solidariedade).

O presidente da Câmara Municipal tentou ser vice de Nunes, mas acabou preterido pelo coronel da reserva Ricardo de Mello Araújo (PL), indicação de Bolsonaro.

No início de julho, Milton Leite chegou a afirmar que a relação com o prefeito estava "uma m?.", mas depois de uma reunião com Nunes no dia 19 do mês passado disse que o relacionamento "melhorou 90%".

No ato deste sábado, o vereador negou que tenha divergências com o prefeito e afirmou que toma café da manhã ao menos uma vez por semana com Nunes para discutir os problemas da cidade.

"Ao contrário do que a imprensa marrom diz, nós não vamos bater (se enfrentar). Se um dia o senhor quiser escolher um quadro técnico do União Brasil, será discricionário. Nós nunca vamos pedir nada", disse. "Nós vamos te ajudar de todas as formas que você precisar", acrescentou. Já o deputado federal Alexandre Leite (União) reconheceu que houve atritos com Nunes. "As divergências na democracia são saudáveis. A unanimidade, às vezes, é burra", declarou.

Milton Leite também saiu em defesa de Nunes e disse que o chefe do Executivo tem uma vida "digna e íntegra". A Polícia Federal pediu à Justiça nessa semana para abrir um inquérito específico com objetivo de investigar a relação do prefeito com o suposto esquema de desvio de recursos da Prefeitura, conhecido como Máfia das Creches. Ricardo Nunes nega ter relação com o caso.

O União Brasil quer que Nunes crie as secretarias de Defesa dos Animais e de Proteção aos Mananciais. Segundo Leite, o partido não pleiteia comandar as pastas, apenas a criação delas. Ambas as pautas são caras ao partido, que busca adotar cada vez mais a causa animal como bandeira, e a Milton Leite, que tem como base eleitoral a região das represas Billings e Guarapiranga, às margens de onde o evento deste sábado foi realizado.

O prefeito, contudo, responde apenas que as sugestões serão levadas à equipe que elabora o plano de governo.

O grupo político de Leite chegou a flertar com a ideia de lançá-lo como candidato, em um movimento pensado para pressionar Nunes. O deputado federal Kim Kataguiri (União) também tentou viabilizar sua candidatura, mas desistiu na última quinta-feira. Ele disse que foi "desistido" e "sabotado" pelo partido e declarou apoio a Nunes.

O evento do União Brasil teve a presença de deputados e candidatos a vereador pela sigla. Depois de quase três décadas, Milton Leite não disputará a reeleição para a Câmara Municipal.

Ele lançou dois candidatos: Silvão Leite, seu chefe de gabinete que pegou o sobrenome "emprestado", e Silvinho Ricardo, chefe de gabinete na Subprefeitura de MBoi Mirim, reduto eleitoral do presidente da Câmara. No caminho para o evento havia faixas divulgando a candidatura de Silvinho.

Também são candidatos pelo União Brasil a médica Nise Yamaguchi, a ativista Luisa Mell, a empresária Zilu Camargo, mãe da cantora Wanessa Camargo, e o influenciador Paulo Kogos.

