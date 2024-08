Ônibus da dupla César Menotti e Fabiano colide com carretas em rodovia de MG

O ônibus da dupla sertaneja César Menotti e Fabiano se envolve em acidente de trânsito na manhã deste sábado, 3, na rodovia BR-262, na altura do km 151 em São Domingos da Prata, município em Minas Gerais. Não houve vítimas.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus teve uma colisão com duas carretas, cujos motoristas ficaram feridos. Os dois receberam atendimento no local e a pista foi totalmente interditada.

À reportagem, a assessoria da dupla informou que todos as pessoas da equipe passam bem, incluindo César Menotti, que estava no veículo. A causa do acidente, segundo nota, ainda será apurada. "Em virtude deste acidente, o show que aconteceria hoje em Castelo (ES) será adiado e a nova data divulgada em breve", completa o comunicado.

Gabriela Menotti, mulher de Fabiano, chegou a comentar o acidente nas redes sociais e chamou a situação de "livramento", reforçando que todos estão bem.