Neymar Jr. se derrete pelo primeiro mês de vida de Helena

Neymar Jr. é um verdadeiro pai babão e podemos provar! Aos 32 anos de idade, o craque brasileiro é pai de três crianças lindas: Davi Lucca, Mavie e Helena.

No dia 3 de agosto, o jogador se derreteu e publicou em seu Stories do Instagram um clique da caçula da família comemorando seu primeiro mês de vida.

É importante lembrar que Helena é fruto do rápido relacionamento do jogador com a modelo Amanda Kimberlly.