Fluminense anuncia joia uruguaia Facundo Bernal: 'Sempre quis dar essa salto na minha carreira'

O Fluminense anunciou neste sábado a contratação do uruguaio Facundo Bernal, de 20 anos, que defendia o Defensor, clube de seu país. O jovem volante realizou exames médicos no CT Carlos Castilho, no Rio de Janeiro, e assinou contrato até julho de 2028.

Considerado um dos mais promissores jovens na nova geração uruguaia, o jogador tem presença constante nas categorias de base da seleção celeste e, neste ano, foi convocado pelo técnico Marcelo Bielsa para a equipe principal. Ele chega para substituir André, que está sendo negociado com o Fulham, da Inglaterra.

"Estou muito feliz. Sempre quis dar esse salto na minha carreira e o Fluminense é uma das maiores equipes do Brasil e o atual campeão da América. Estou muito contente", disse Bernal, que conquistou duas vezes a Copa Uruguai. Nesta temporada, ele realizou 27 partidas pelo Defensor e anotou dois gols.

O meio-campista é o quinto reforço do Fluminense desde a abertura da janela internacional de transferências, depois dos zagueiros Thiago Silva e Ignácio, do volante Nonato e do meia Kevin Serna. O clube carioca tentará realizar sua inscrição no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF durante a semana para que o atleta esteja à disposição do técnico Mano Menezes no clássico com o Vasco, no próximo sábado, pelo Brasileiro.

"Já faz um tempo que me falaram sobre a oportunidade de jogar no Fluminense, e desde o primeiro momento eu disse ao meu representante que queria estar aqui. Tudo foi feito para que isso se concretizasse", comentou o uruguaio, animado.

Bernal chega ao Fluminense em um momento turbulento. Campeão da Libertadores em 2023, o clube das Laranjeiras vem de derrota por 3 a 2 para o Juventude, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, e amarga a penúltima posição no Campeonato Brasileiro, com apenas 17 pontos em 19 partidas. Neste domingo, a equipe recebe o Bahia, às 16h, no Maracanã, pela 21ª rodada.