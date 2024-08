Lulu Santos é internado às pressas com sintomas de dengue e cancela show

Lulu Santos deixou os fãs bastante preocupados na noite da última sexta-feira, dia 2, ao ser internado às pressas em São Vicente, no Rio de Janeiro. O cantor foi levado ao hospital com sintomas virais de dengue.

Segundo o comunicado compartilhado nas redes sociais do artista, ele passou por uma bateria de exames e segue aguardando os resultados, mas está bem e lúcido.

O cantor Lulu Santos deu entrada no hospital São Vicente, no Rio de Janeiro, na tarde de hoje, com quadro viral compatível com os sintomas da Dengue. O artista passou por uma bateria de exames e segue aguardando os resultados. Seu quadro de saúde é lúcido e em bom estado geral. Por recomendações médicas, Lulu precisará cancelar sua apresentação de amanhã - sábado (3) - na Chapada dos Guimarães (MT). O show será remarcado e comunicado pelas redes sociais da organização e do artista. O evento de sábado segue mantido com nova atração.