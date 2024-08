Simone Biles rasga elogios a Rebeca Andrade, no TikTok, antes da final do salto

Horas antes da final do salto na Olimpíada de Paris, a ginasta americana Simone Biles rasgou elogios para a brasileira Rebeca Andrade, sua principal ameaça ao ouro na prova que acontece neste sábado, a partir das 11h20 (de Brasília).

Foi isso o que disse a própria Simone Biles. Em seu TikTok, a ginasta americana colocou Rebeca Andrade como a sua "maior competidora" e afirmou estar animada em disputar com as finais com a brasileira.

"Vou falar para vocês, Rebeca é boa. Ela é boa. Eu diria que ela é a minha maior competidora. Nós somos parecidas em termos de pontuação geral. Eu não tive uma competição como essa há um tempo. Estou realmente animada em competir com ela", garantiu a ginasta, dona de 9 medalhas olímpicas, sendo dois ouros em Paris.

"Ela é super doce e superou algumas lesões, então vê-la de volta aqui é incrível. Estou animada. Será bom", completou.

Essa não é a primeira vez que Simone Biles elogia Rebeca Andrade. Na última quinta-feira, após conquistar o ouro no individual geral, a americana já havia comentado sobre a brasileira, que terminou com a medalha de prata.

"Eu não quero competir com a Rebeca mais, estou cansada. Ela está muito perto, nunca tive uma atleta tão perto de mim, tive que fazer o meu melhor. Estou empolgada e orgulhosa de competir com ela. Eu sei como ela é uma atleta fenomenal, tivemos pontuações muito parecidas, então eu tive que fazer meu melhor em cada aparelho", destacou Biles na entrevista coletiva.

Além da prova de salto neste sábado, Simone Biles e Rebeca Andrade vão se enfrentar nas finais da trave e do solo, que acontecem na segunda-feira.