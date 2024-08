Grafite, cobalto e lítio podem impulsionar economias emergentes, aponta OMC

Os países em desenvolvimento com recursos minerais, como grafite, cobalto e lítio - fundamentais das baterias dos veículos elétricos - podem se beneficiar do aumento da demanda dos materiais para a transição verde, informou a Organização Mundial do Comércio (OMC) em relatório divulgado na quinta-feira, 1º.

O texto revela que, enquanto as economias desenvolvidas obtêm tarifas mais baixas ao longo da cadeia de valor dos veículos elétricos, as economias em desenvolvimento enfrentam tarifas mais altas, o que dificulta o crescimento na cadeia de valor.

Para capitalizar sobre a crescente demanda por minerais críticos, o relatório sugere que as economias em desenvolvimento atraiam investimentos em refinamento e processamento, além de aumentar a transferência de tecnologia. Isso não apenas apoiaria a transição global para energia limpa, mas também promoveria o desenvolvimento sustentável, garantindo uma distribuição justa dos benefícios econômicos, ao mesmo tempo em que se consideram as implicações ambientais e sociais.