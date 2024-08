Filipinas: incêndio atinge prédio no bairro de Chinatown, em Manila, e deixa 11 mortos

Pelo menos 11 pessoas morreram após um incêndio atingir parte de um pequeno prédio de cinco andares no movimentado bairro de Chinatown, em Manila, capital das Filipinas, nesta sexta-feira, 2. Uma investigação está em andamento para determinar a causa do incêndio, afirmou a polícia local. As informações são da ABC News.

Segundo a emissora, cerca de 14 caminhões de bombeiros trabalharam por mais de duas horas para controlar o incêndio em uma das Chinatowns mais antigas do mundo, localizada em uma área densamente povoada da capital. O investigador Roderick Andres disse que o fogo começou em um restaurante no térreo e que vários de seus funcionários estavam entre os mortos. A maioria, ele acrescentou, foi encontrada no segundo e no terceiro andar. Até o momento, ninguém mais foi dado como desaparecido.

A prefeita de Manila, Honey Lacuna, ofereceu condolências às famílias das vítimas e ordenou inspeções para garantir que os prédios antigos cumpram os regulamentos e padrões de segurança.

A negligência na aplicação das normas de segurança causou incêndios mortais nas Filipinas no passado, como o incêndio em uma boate em 1996, na cidade de Quezon, na região da capital, que matou 162 pessoas. A maioria eram estudantes comemorando o fim do ano letivo, aponta a ABC News. Cerca de 400 pessoas estavam aglomeradas na discoteca Ozone quando o incêndio começou, mas muitas não conseguiram escapar porque a saída de emergência estava bloqueada por um novo prédio ao lado.