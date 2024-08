Gabriela Kidd sobe para 10° na categoria dinghy da vela após bom rendimento em Marselha

A velejadora Gabriela Kidd foi a melhor representante do País na categoria dinghy, nesta sexta-feira, nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Ela subiu para a 10ª posição geral depois de terminar a segunda regata em sexto lugar e depois ficar em 15º na terceira.

Diante dessa performance, Gabriela se coloca na regata da medal race, onde os dez primeiros colocados entram com chances de pódio. Ao todo, a velejadora brasileira tem um total de 36 pontos perdidos.

Já no dinghy masculino, após quatro regatas, o brasileiro Henrique Duarte continua com campanha ruim e ocupa apenas o 29° lugar entre os 42 competidores, com 98 pontos.

Nesta sexta-feira foram disputadas duas regatas. Bruno Fontes até abriu o dia com um empolgante sexto lugar, mas não manteve o bom desempenho, completando somente em 30° na quarta regata.

O 10° colocado e com a última vaga no Medal Race após quatro regatas é o barco argentino, com 54 pontos, pouco mais da metade da soma do brasileiro .

O dia ainda marcou a largada do dinghy misto, com o Brasil representado por Henrique Duarte e Isabel Swuan e fechando em 15° com 24 pontos. Eles ficaram em 12° nas duas regatas desta sexta.